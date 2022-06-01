'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümünde Barkın, Osman Bey'in önüne çıkan her engele rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirir.

Çobanoğlu Şehzadesi Mustafa Bey'e, Turgut Bey'in İnegöl'e götüreceği haberini verir. Şehzade Mustafa, Turgut Bey'i İnegöl'e götüren kafileye baskın yapar. Osman Bey'in oyunuyla Şehzade Mustafa, Turgut Bey'e zarar veremez. Barkın'ın Şehzade Mustafa'yı öldürmek için ok atacakken, elindeki hançeri Osman Bey'e saplamak üzereyken, Aktemur onu yaralar.

Osman Bey, onu Turgut Bey'le İnegöl'e gönderir. Malhun, Selvi, Alaca Hatunlar ve Alplar ormanda ilerken Cebe ve Moğollar kervana saldırır. Moğol Nökerleri ve Alplar çarpışmaya başlarlar. Selvi pusatını çeker ama kolundaki yaradan pusatı kullanamaz. Malhun Hatun hem savaşmakta hem Selvi'yi korumaktadır. Alplar birer birer düşmeye başlar. Malhun Hatun, Alaca ve Selvi kaçmaktadır. Bir anda önlerini Nökerler keser. Malhun Hatun ve Alaca nökerlerle çarpışmaya başlar. Selvi de biriyle çarpışmaktadır. Malhun Hatun, nökerleri biçerken Selvi ağır bir kılıç yarası alır. Bala, Aygül Hatunlar ve gelen Bacılar onları kurtarırlar.

Maltun Hatun, Selvi Hatun ve Bacılar Moğolların saldırısına uğradı, Selvi Hatun şehit oldu | Video

Bala, Malhun, Aygül Hatunlar, Selvi'yi Kayı Obası'na götürürler. Şifa çadırına götürülen Selvi ölüm döşeğinde Bala Hatun'a, Barkın'a Turgut Bey'i İnegöl'e götüreceğini söylediğini söyler. Selvi'nin "Barkın ne ettiyse bizim için etti; obamız için. Babamın emaneti için. Kötülüğünden değil…" sözleri Bala Hatun'u, Barkın konusunda şüphelendirir. Bala ve Malhun Hatunla helalleşen Selvi, Barkın'a Kayılara sırt çevirmemesini söyleyerek obasını ona emanet ederek Kelime-i Şehadet getirerek son nefesini verir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.