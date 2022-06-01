'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümünde Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey'le arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Osman Bey kendilerine oynanan oyunun farkındadır.

Osman Bey, bir yandan kendine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Türkmen obalarının ve Kayı Beylerinin bir kısmı Çobanoğlu Ali Bey'le yaşanan gerilim, Kayı ordusunun komutasını üstlenen Gündüz Bey'in şehit olması ve Turgut Bey'in de yaralı olması nedeniyle fethe karşı çıkmaktadırlar. Barkın Bey ise kendine ait beyleri kışkırtarak Osman Bey'i fetihten vazgeçirmeye çalışmaktadır.

Osman Bey, otağında topladığı Kayı Beyleri ve Türkmen Obalarının beyleriyle toy yaparken Çobanoğlu Ali Bey'in kışkırtmasıyla Selçuklu Sultan'ı Alaeddin'in gönderdiği komutan Turgut Bey'i Osman Bey'den ister. Osman Bey, kendinden emin bir şekilde "İmkânsızı istemek aklı başında ere yaraşır mı?" sözleriyle bu isteği reddeder.

Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi! | Video

Osman Bey'in tavrı karşısında bozulan Selçuklu Komutan'ı Bulduk, bunun istek değil sultanın emri olduğunu söylemesi karşısında Osman Bey "İstek ya da emir! İmkansızı olur kılmaz Komutan! Turgut Bey'in mahkemesi Kayı Obası'nda görülecektir!'' diyerek Turgut Bey'i teslim etmeyeceğini belirtir. Selçuklu Sultanı Alaeddin'in komutanı Bulduk'un "İmparator üzerine gelmek üzere! Sultan'dan yardım dileneceğin günler bu kadar yakınken… Suçlu bir adam için devlete asilik edersin!'' sözlerine Osman Bey, "Burda bey de benim devlet de! İmdi yıkıl karşımdan!" karşılığını vererek komutanı huzurundan kovar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.