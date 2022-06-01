Rubato solisti Özer Arkun’un davasında karar çıktı!

Aynı zamanda mahkeme, 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Basit Cinsel saldırı', 'Nitelikli yağma', 'Tehdit' ve 'Şantaj' suçlarından da da sanık Arkun'un beraatine karar vererek davayı sonlanırdı.