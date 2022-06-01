Rubato solisti Özer Arkun’un davasında karar çıktı!

Kız arkadaşına evlenme aşamasındayken şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında 'Silahla kasten yaralama., 'Basit cinsel saldırı, 'Tehdit', 'Şantaj', 'Hakaret', 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açılmıştı.
KARAR DURUŞMASINA GELMEDİ
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savcı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti.