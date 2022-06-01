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Giriş Tarihi: 1.6.2022 16:58 Son Güncelleme: 1.6.2022 16:58

Rubato solisti Özer Arkun’un davasında karar çıktı!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Rubato solisti Özer Arkun’un davasında karar çıktı!

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet, cinsel saldırı gibi suçlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 5 suçtan sanık Arkun’un beraatine karar verirken ünlü solisti 2 suçtan 15 bin 750 lira para ceza cezasına çarptırarak davayı noktaladı.

Kız arkadaşına evlenme aşamasındayken şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında 'Silahla kasten yaralama., 'Basit cinsel saldırı, 'Tehdit', 'Şantaj', 'Hakaret', 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açılmıştı.

KARAR DURUŞMASINA GELMEDİ

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savcı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti.

2 SUÇTAN PARA CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özer Arkun'un 'Kasten basit yaralama' suçundan 10 bin 500 lira adli para cezası, 'Hakaret' suçundan ise 5 bin 250 lira adli para cezası ödemesine karar verdi.

Aynı zamanda mahkeme, 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Basit Cinsel saldırı', 'Nitelikli yağma', 'Tehdit' ve 'Şantaj' suçlarından da da sanık Arkun'un beraatine karar vererek davayı sonlanırdı.

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Rubato solisti Özer Arkun’un davasında karar çıktı!
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