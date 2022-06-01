‘Şimdi yandık’ arkadaş!

YAPIMCILIĞINI H. Hakan Eren'in üstlendiği, yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan'ın üstlendiği 'Şimdi Yandık' filminin galası bir AVM'de yapıldı. Türkiye'de ilk kez vodvil tarzında yapılan film olma özelliğini taşıyan yapımın gala gösteriminde kahkaha tufanı yaşandı. Yapılan toplu röportajda enerjisiyle genç oyunculara taş çıkartan Tarık Papuççuoğlu esprileriyle herkesi güldürdü. Usta tiyatrocu, Esra Sönmezer'e ikinci kez mikrofon uzatılınca "Sana doyamadık" dedi. İrfan Kangı ise "Biz tiyatrocuların hayali olan bir film çektik" diye konuştu.