Ünlü futbolcu Özer Hurmacı mahkemede eşi Mihriban Hurmacı ile yüzleşti

Futbolcu Özer Hurmacı ve boşanma aşamasında olduğu Mihriban Hurmacı, karşılıklı olarak yargılandıkları şiddet davası için adliyedeydi. Hurmacı, eşine şiddet uygulamadığını, aksine şiddet gördüğünü iddia ederek, "Çocuklarımın annesinin ceza almasını istemem. Bu noktada olduğumuz için üzgünüm" dedi. Mihriban Hurmacı ise, "Kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu. Özer Hurmacı'nın geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçtiği eşi Mihriban Hurmacı, fiziki şiddete maruz kaldığını ileri sürerek soluğu mahkemede almıştı. İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.Önceki gün görülen davada, ikilinin tehdit ve hakaret suçlarını işlediğine dair delil bulunmadığını belirten savcı, çiftin eşe karşı basit yaralama suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Hurmacı, üç çocuğunun annesinin ceza almasını istemediğini belirterek "Karşı taraf şikayetçi olmasaydı şikayetçi olmazdım. Kıskançlık yüzünden tartıştık. Bana tokat attı, küfür etti. Onu uzaklaştırırken telefon yüzüne geldi" dedi.Özer Hurmacı'nın avukatı, "Özer'in parmağında üç dikiş vardır, delillerimizi sunduk" diyerek futbolcunun şiddet gördüğünü savundu. Mihriban Hurmacı ise, "O gün bir kadından mesaj geldi. Şifrelerimizi bildiğimiz için açıp yanına gittim. Mesajı göstererek 'Açıkla' dedim. Kendisi 'Sen kimsin benim telefonumu alıyorsun, seni gebertirim' dedi. Telefonla defalarca yüzüme vurdu. Üstümüze kan bulaştı. 'Zombi'ye benziyorsun, git yüzünü yıka' dedi. Çığlık atınca ağzımı kapadı. Sonrasında evden kaçarak jandarmaya gittim" dedi.MİHRİBAN Hurmacı son savunmasında, "Ben kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım. Cezalandırılmasını istiyorum, basit tıbbi müdahale tıp dilinde benim yaşadığım basit değil, çok etkilendim, aylarca psikoloğa gittim. Ömrüm boyunca unutmayacağım" diyerek beraatını talep etti. Mahkeme savunmalar için davayı erteledi.DURUŞMA çıkışında Özer Hurmacı, "Maalesef abartılı, dramatize edilen bir olay var. Çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem. Bu yüzden de çocuklarımı düşünerek, içeride de belirttiğim gibi konuşmak istemiyorum çünkü onlar büyüyünce bunları okuyacaklar. Ben sadece sevgiyi, saygıyı, hayatta doğru olmayı öğretmeye çalışıyorum. Böyle de devam edeceğim" açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.