Atv dizisi ’Gül Masalı’nın yeni tanıtımını izleyenler mest oldu!

Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan 'Gül Masalı'nın yeni tanıtımında Isparta'nın doğal güzellikleri dikkat çekti. Dizinin başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın Fonda Eğirdir Gölü'nün yanı sıra lavanta ve gül tarlalarında çekilen sahneleri izleyenleri mest etti!İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden hikayesiyle büyük ses getirecek olan yapımın oyuncu kadrosunda; Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi duayen isimler yer alıyor. Dizi, annesinin ölümünden sonra kendisine kalan mirasın ardından gizemli sırlarla karşılaşan Gonca ile Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu ediniyor. Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.