Halil Sezai: Ölüm tehdidi var uzlaşmam dedi

Şarkıcı Halil Sezai, 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip tutuklanmış, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılmıştı. Cezasının ardından tahliye olan şarkıcı, konserinde olayla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle yeniden davalık oldu. Meriç, "Can korkum var, kin besliyor, her an öldürebilir" diyerek avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak şarkıcıdan şikayetçi oldu.Şarkıcı, sosyal medyanın yanı sıra darp ettiği yaşlı adamla ilgili, geçtiğimiz temmuz ayında çıktığı bir mekanda şöyle konuşmuştu: "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. G..tün tekiydi gerçekten." Şikayet üzerine savcılığa çağırılan Sezai, "Ben kimseye hakaret etmedim. Konserim sırasında seyircilerle sohbet ettim" diyerek kendisini savundu.Şarkıcının savunması üzerine savcılık, uzlaşmaya varılamadığını söyleyip, "alenen hakaret" suçunun oluştuğunu kaydetti. Sezai hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianeme düzenlendi.