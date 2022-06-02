‘İlk senaryo ilk film’ler ödüllendirildi

BİR özel banka ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 'İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. İlki düzenlenen organizasyonun sunuculuğunu Ege Kökenli üstlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yaptığı, aralarında bankanın kültür- sanat yöneticisi Burcu Hancı, oyuncu Kaan Yıldırım ve Özge Gürel ve senarist Zafer Külünk'ten oluşan jüri birincilik ödülünü 'Sudan Sebepler' adlı senaryonun sahibi Muhammed Ozan Talay'a verdi. Gecenin büyük ödülü olan 50 bin lira, 'Toprağın Biraz Altı' projesinin sahibi, İpek Erden ve Barış Fert'e takdim edildi.