Kuruluş Osman muhteşem bölümüyle nefes kesti! ‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede!

'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümünde, Osman Bey otağında Kayı ve Türkmen Obalarının beyleriyle toy yaparken Çobanoğlu Ali Bey'in kışkırtmasıyla Selçuklu Sultan'ı Alaeddin gönderdiği komutan Turgut Bey'i Osman Bey'den ister. Osman Bey, kendinden emin bir şekil de "İmkansızı istemek aklı başında ere yaraşır mı?" sözleriyle bu isteği ret eder. Osman Bey'in tavrı karşısında bozulan Selçuklu Komutanı Bulduk bunun istek değil Sultan'ın emri olduğunu söylemesi karşısında Osman Bey "İstek ya da emir! İmkansızı olur kılmaz Komutan!