M2B YouTube kanalından Musa Belir ve Muhammed Belir: “İzlenmek için biz de mi sahaya atlayalım”

Youtube'da sevmediği kanallar hakkında konuşan Musa Belir "Geçmişte bir YouTuber tepki çeken kanallara "emek vermiyorsunuz, oturduğunuz yerden video çekiyorsunuz" dedi. Bizim de o dönemlerde gelirimiz yoktu. Ben param yok diye video çekmeyecek miyim? Onun amacı büyük YouTuber'a yani Enes Batur'a sallamaktı. Onunla beraber küçük Youtuber'larda ezildi. Ben de mi izlenmek için sahaya atlamalıyım? İçeriğimizi de çaldı. Türkiye'de ilk tokat makinesini biz yaptık. O da bir videosunda tokat makinesi getirdi. Ama Türkiye'de ilk diyemedi." Açıklamasını yaptı.
Nasılsınız, hayatınız nasıl gidiyor?
Muhammed Belir: İyiyiz çok şükür.
Musa Belir: İyi gidiyor şu an. Yeni şarkımız çıkıyor. Yazın en iyi parçası olacağını ve Türkiye'nin en iyi klibi olacağını düşünüyoruz.
Youtube kanalı açma fikri nereden çıktı?
Muhammed Belir: Benim çocukluktan gelen bir ilgim vardı. Lise zamanlarımda ilk defa telefonum buldu. Kardeşime tripod olup beni çekmesini söyledim. Küçük bir odamız vardı. Işığımız olmadığı için o odadan yansıyan ışığı kullanıyorduk. O şekilde başladım. Üniversite sınavı döneminde bıraktım. Sınavdan sonra Musa'ya beraber başlamayı teklif ettim.
Musa Belir: ilk tecrübemi tripod olarak yaptım. Abim beni video çekeceğiz diyerek çağırdı. Ama benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu arada ilk videolarımız gizli.
Musa neden videolarda eldiven kullanıyor?
Musa Belir: Tedavi amaçlı takıyorum. Bir krem kullanıyorum.
Bir gün uyandığınızda sosyal medya olmasa, ne yapardınız?
Muhammed Belir: Dumanla da olsa bir şekilde haberleşiriz. Ben aynı zamanda üniversite okuyorum. Mesleğimi yaparım.
Musa Belir: Çiğköfte partisi vermek isterim. Sosyal medya da iş biterse babamın kasabında çalışırım.
Youtube'dan çok para kazanıyor musunuz?
Muhammed Belir: Kişiden kişiye değişiyor.
Musa Belir: Zorluğunu bilseler hak verirler.
Sizce her önüne gelen mi video çekiyor?
Muhammed Belir: Ben burada konuları kıyaslayacağım. Her eline telefonu alan TikTok videosu çekebiliyor. Youtube çok farklı bir mecra. İçerik oluşturman, kapak tasarlaman, montaj yapman gerekiyor. O yüzden her önüne gelen YouTube işini yapamıyor. Bu işe biraz emek vermek lazım.
Musa Belir: Kimse yapamaz demiyoruz. Hevesi olan yapabilir. Doğru adımlar atmaları gerekir.
YouTube'da sevmediğiniz kanallar var mı?
Muhammed Belir: Musa'nın vereceği cevapları az çok biliyorum. Onun yüzünden YouTube'da dostumuz kalmadı. Ben bu soruya cevap veremeyeceğim.
Musa Belir: Geçmişte bir YouTuber tepki çeken kanallara "emek vermiyorsunuz, oturduğunuz yerden video çekiyorsunuz" dedi. Bizim de o dönemlerde gelirimiz yoktu. Ben param yok diye video çekmeyecek miyim? Onun amacı büyük YouTuber'a yani Enes Batur'a sallamaktı. Onunla beraber küçük Youtuber'larda ezildi. Ben de mi izlenmek için sahaya atlamalıyım? İçeriğimizi de çaldı. Türkiye'de ilk tokat makinesini biz yaptık. O da bir videosunda tokat makinesi getirdi. Ama Türkiye'de ilk diyemedi.