M2B YouTube kanalından Musa Belir ve Muhammed Belir: “İzlenmek için biz de mi sahaya atlayalım”

Youtube'da sevmediği kanallar hakkında konuşan Musa Belir "Geçmişte bir YouTuber tepki çeken kanallara "emek vermiyorsunuz, oturduğunuz yerden video çekiyorsunuz" dedi. Bizim de o dönemlerde gelirimiz yoktu. Ben param yok diye video çekmeyecek miyim? Onun amacı büyük YouTuber'a yani Enes Batur'a sallamaktı. Onunla beraber küçük Youtuber'larda ezildi. Ben de mi izlenmek için sahaya atlamalıyım? İçeriğimizi de çaldı. Türkiye'de ilk tokat makinesini biz yaptık. O da bir videosunda tokat makinesi getirdi. Ama Türkiye'de ilk diyemedi." Açıklamasını yaptı.

Nasılsınız, hayatınız nasıl gidiyor?

Muhammed Belir: İyiyiz çok şükür.

Musa Belir: İyi gidiyor şu an. Yeni şarkımız çıkıyor. Yazın en iyi parçası olacağını ve Türkiye'nin en iyi klibi olacağını düşünüyoruz.

Youtube kanalı açma fikri nereden çıktı?

Muhammed Belir: Benim çocukluktan gelen bir ilgim vardı. Lise zamanlarımda ilk defa telefonum buldu. Kardeşime tripod olup beni çekmesini söyledim. Küçük bir odamız vardı. Işığımız olmadığı için o odadan yansıyan ışığı kullanıyorduk. O şekilde başladım. Üniversite sınavı döneminde bıraktım. Sınavdan sonra Musa'ya beraber başlamayı teklif ettim.

Musa Belir: ilk tecrübemi tripod olarak yaptım. Abim beni video çekeceğiz diyerek çağırdı. Ama benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu arada ilk videolarımız gizli.