Son Dakika... Yeşilçam'da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.
YARIN TEŞVİKİYE CAMİSİ'NDEN UĞURLANACAK
Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Son dakika: Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz'dan üzen haber! Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti | Video
"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU..."
Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.
SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR?
Sönmez Yıkılmaz (d. 12 Aralık 1940, Rize - ö. 2 Haziran 2022, İstanbul), Türk karakter sinema oyuncusu ve yapımcı. Yıkılmaz, 12 Aralık 1940'ta Rize'de doğdu. 1965'te başladığı oyunculuk kariyerini 2009 yılına kadar sürdürdü. Yeşilçam'da aksiyon ve macera türünde kavgalı filmlerde sıklıkla yer aldı.
Kurucusu olduğu "Anzer Film" adlı prodüksiyon firmasıyla Arzuhalci, Gecelerden Sor Beni, Kırmızı Çizmeli, 'Dağlı ve Yıllardan Sonra adlı 5 filme imza attı.