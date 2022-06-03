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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Eski günleri yad etti

Eski günleri yad etti
1960'LI yılların Ankara Radyosu'nun güzel sesli sanatçısı Gönül Akkor uzun süredir hastalıkla savaşıyor. Henüz hastalığını atlatamayan usta sanatçıya ailesi gözü gibi bakıyor. Akkor'un yakın dostu Erkan Özerman, Akkor'la olan bir anısını paylaşarak duygularını dile getirdi. Özerman, Dario Moreno'nun doğum gününe davet ettiği Akkor'un aralarında olduğu bir fotoğrafla eski günleri yad etti.



Radyoda stajerlik yaptığı dönemde Gönül Akkor, Yıldırım Gürses ve eşi Ayla, Yaşar Özel'in şarkı söyleyerek sanat hayatlarına adım attıklarını anlatan ünlü organizatör, Akkor'un okuyacağı ilk şarkıyı kendisine seçtirdiğini söyledi. 'Gönül Aşkınla Gözyaşı Dökmekten Usandı Artık Kalbim' adlı eseri seçtiğini söyleyen Özerman, sanatçıyla aralarında yıllardır süre gelen sağlam dostlukları olduğunu belirtti.
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Eski günleri yad etti
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