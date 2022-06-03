Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde yıl sonu eğlencesi

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga) ve Yıldız Kültür (Sevgi Teyze) gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim, 4 Haziran Cumartesi akşamı atv ekranlarında seyirci ile buluşacak.
55.Bölüm Özeti:
Kardeşlerim 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Hazır mısınız?'' | Video
"BİZ SADECE KAYBETTİKLERİMİZİ ÖZLERİZ, VAZGEÇTİKLERİMİZİ DEĞİL!"
Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler.