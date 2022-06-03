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Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:58

Kardeşlerim'de Ataman Koleji’nde yıl sonu eğlencesi

Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde yıl sonu eğlencesi

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle  Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga) ve Yıldız Kültür (Sevgi Teyze) gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim, 4 Haziran Cumartesi akşamı atv ekranlarında seyirci ile buluşacak.

55.Bölüm Özeti:

Kardeşlerim 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Hazır mısınız?'' | Video

"BİZ SADECE KAYBETTİKLERİMİZİ ÖZLERİZ, VAZGEÇTİKLERİMİZİ DEĞİL!"

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler.

Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır.

Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim'de Ataman Koleji’nde yıl sonu eğlencesi
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