Aleyna Tilki: Beni ünlü olduğum için seviyorlar

Aleyna Tilki, önceki akşam yüzü olduğu markanın tanıtımına katıldı. Yeni şarkısı 'Aşk Ateşi'ni yaza merhaba partisiyle kutlayan Tilki, gazetecilerle sohbet etti. Tilki, "Ne zamandır böyle hareketli bir şarkı çıkartmıyordum. Bu şarkım da çok sevildi, çok mutluyum" dedi. Aşk hayatı ile ilgili de konuşan Tilki, "Şu an hayatımda kimse yok. İnsanların çoğu sevmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Ben bir kişiyi eksik yanlarını, karanlık yönlerini görerek severim. Onu değiştirmek istemem. İnsanlar beni güzel ya da ünlü olduğum için seviyor" dedi. Tilki, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Ben de kimseden kötü ayrılmıyorum. Onlar gibi arkadaş kalmayı seçiyorum."