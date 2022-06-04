Hayranının nikah şahidi olacak

Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle sevenleriyle buluştu. Biletlerin tükendiği gecede iki farklı kostümle sahneye çıkan Sakallıoğlu, 6 dansçı eşliğinde yaptığı gösterileriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Hayatından alıntılar yaparak izleyenleri kahkahaya boğan oyuncu, "Henüz 15 yaşında güçlü bir kadın olmam gerektiğini öğrendim" dedi. Gösterisi sırasında anısını anlatmak için bir izleyiciyi sahneye davet eden Sakallıoğlu, misafirinin nişanlısıyla gösteriyi izlemeye geldiğini öğrendi. Ünlü komedyen, hayranına düğününde nikah şahidi olacağının sözünü verdi. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında Sakiler ve Mahir İpek gibi ünlüler vardı.