Kamp alanında gala gecesi

'Karanlık Madde' adlı filmde ilklere imza atıldı. Filmin gala gecesinde misafirler kamp alanında büyük bir prodüksiyon ile karşılandı. Sinema salonuna, dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı Everest'e son tırmanıştan önce kurulan, zorlu hava şartlarına uygun, 2.10 metre boyundaki çadır kuruldu. Ateş, çadır, ses, ışık ve görüntü efektleri eşliğinde kurulan ortamda davetliler, gece kıyafetleri yerine kampa uygun giyindi. Misafirler fuaye alanında beklerken ışıklar söndürüldü ve el fenerlerinin yakılması anons edildi. Ardından oyuncular alandaki yerini aldı. Galada, filmde Aladağlar'da çekilen kamp sahnesinin birebir aynısı yaşandı.