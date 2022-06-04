‘Kaprisim yoktur herkesle kolay anlaşırım’

ÇAĞLA Şıkel, önceki gün Tarabya'da yapılan bir tanıtıma katıldı. Markaların en fazla tercih ettiği isimlerin başında gelen Şıkel, konuyla ilgili sorulara "Sağlıklı beslenmeden spora, düzenli yaşantıya kadar her şeyime önem veriyorum ve göstermelik yaşamıyorum. Bir de kaprisim yoktur, çok kolay anlaşırım herkesle. Yaptığım her işi özenerek ve özveriyle yaparım. Bu şekilde yaşayan bir insan olduğum için markaların tercihi ben oluyorum sanırım'' diye cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Edis konserinde çok eğlenen Şıkel, "Zamanında o bana hayranmış, şimdi ben ona hayranım. Çok seviyorum kendisini. Ama konser sonrası yazıldığı gibi 'Seni çok seviyorum' diye bağırmadım. Öyle bağıracağım bir insan varsa o Sezen Aksu'dur. Tabii bir de 'Seni seviyorum' diyeceğim erkek, çocuklarımdır'' dedi.