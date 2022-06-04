Mayısın en çok dinlenenleri belli oldu

TÜRK Telekom'un dijital müzik platformu Muud, mayıs ayında en çok dinlenenler listesini açıkladı. Yerli sanatçılar sıralamasında Derya Uluğ zirvenin sahibiyken, yerli albümler listesinde Çakal'ın Paradoks albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Harry Styles mayıs ayının lideri oldu. Semicenk ve Funda Arar'ın birlikte seslendirdiği 'Al Sevgilim' parçası, yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca mayıs ayında Harry Styles, yabancı sanatçılar sıralamasında da en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. Yine Harry Styles'ın Harry's House albümü yabancı albümler kategorisinde mayıs ayının lideri oldu.