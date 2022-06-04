Perşembenin galibi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi, önceki gün 139'uncu bölümüyle ekrana geldi ve hüzünlü bir vedaya sahne oldu. Büyük finale yaklaştıkça heyecanın arttığı 'Bir Zamanlar Çukurova', #SonSevda etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziye vedası da çok ses getirdi. Betül, müştemilatta gizlenerek Züleyha'ya tuzak kurdu. Betül'ün kurşunu Züleyha'ya kalkan olan Hakan'a isabet etti. Züleyha, Hakan'ı sonsuza kadar kaybetmenin acısını yaşadı. Yüzde 5.73 izlenme oranı ve 17.16 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci olan dizi, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.