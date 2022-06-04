Rec Rocero’nun çıkış şarkısı Barış Manço’dan

Kurtalan Ekspres'in davulcusu, Barış Manço'nun sahnede 'Rec Rocero' diye seslendiği Recep Işık, yeni maxi single'ını beğeniye sunmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar Barış Manço'nun vokalistliğini yapan, eşi Paula'yı kaybettikten sonra 24 Ayar grubu ile birlikte onun anısını yaşatmak üzere 'Elveda' adlı şarkıyı hazırlayan Işık, büyük ilgi görmüştü. Işık şimdi de 'Özlüyorum' adlı maxi single'ını sevenleriyle buluşturuyor.Önceki gün yayınlanan çalışmanın çıkış şarkısı 'Allah'ım Güç Ver Bana' olarak belirlendi. Söz ve müziği Barış Manço'ya ait olan şarkının düzenlemesi Eser Taşkıran imzası taşıyor. Şarkının klibi için İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Rec Rocero, "Bu şarkıda geçmişe özlem, sevgi, saygı var" diye konuştu.