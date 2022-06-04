Türk dünyası ile ilişkiler öykülerle güçlenecek

Kültür sanata verdiği destekle öne çıkan Zeytinburnu Belediyesi 'Türk Dünyası Öykü Festivali'nin dördüncüsünü düzenliyor. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu yıl 4. festivalimizi düzenliyoruz. Daha önce Uluslararası Öykü Festivali olarak düzenliyorduk. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da Türk Dünyası Öykü Festivali olarak düzenleyeceğiz" diyerek festivale başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasından 38 edebiyatçı, yazar ve çevirmenin festivale katıldığını anlattı. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan üç günlük festival, bu akşam sona eriyor.