Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı

Yeşılçam'da 200'e yakın filmde yardımcı rollerde oynayan Rambo lakaplı Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi Cüneyt Arkın şu sözlerle duyurdu: "İçimden bir parça koptu gitti. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakar emekçisi Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun."