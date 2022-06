Hint milyoner kızına gün 4 gece düğün yaptı

Amerika'nın önde gelen kalp cerrahlarından biri olan ve New York'ta yaşayan Hint asıllı Dr. Amit Vinu Patel'in kızı Anisha Patel, Bodrum'un lüks otellerinden birindeki görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Hindistan'ın en varlıklı aileleri arasında gösterilen Patel Ailesi'nin kızları Anisha'nın 4 gün 4 gece süren eşsiz düğününe katılan davetlilere, her güne ayrı özel konseptlerle görsel bir şölen sunuldu. Amerika ve Hindistan'ın önde gelen ailelerinin ve jet sosyetesinin katıldığı düğün için 300 konuk Türkiye'ye getirildi.Özel jetleri ve hizmetlileriyle düğüne katılan misafirlerin bir kısmı ise New York, Avrupa ve farklı bölgelerden tarifeli ve özel uçaklarla Bodrum'a ulaştı. 400 kişilik personelin itinayla çalıştığı düğünde, Hint Mutfağı'na özgü yemeklerden oluşan menüye Türk mutfağının sevilen lezzetleri de eklendi.Düğün boyunca misafirlere Hindistan'ın geleneksel çayı masala ikram edildi. Düğün için dekore edilen alan, adeta bir görsel şova sahne oldu. Gelin ve damat rengarenk çiçeklerle donatılan alanda, bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyadan yayınladı.HAZIRLANMASI saatler süren ve mücevherleriyle göz kamaştıran Hint gelin Anisha Patel, hazırlık sürecinin yer aldığı anların videosunu sosyal medayan takipçileriyle paylaşarak "Bundan iyisini hayal edemezdim" notunu düştü. Düğüne katılanlar arasında Hint modacılar da vardı. Otelin manzarasına ve lüks hizmete hayran kalan modacılardan biri, çektiği manzara kareleri ile milyonlarca takipçisinden beğeni aldı. Modacı, "Büyülü çift için, büyülü bir yer" yorumunu yaptı.