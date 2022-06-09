Sarhoş yönetmen sette terör estirdi

BABA dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz'da yapılan sezon finali çekiminde ortalık karıştı! Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak, sete sarhoş geldi. Yönetmen, çalışan B.E.'den mekandaki sabit ekipmanlarla ilgili yer değişikliği istedi. B.E., "Maalesef hocam, mekan yetkilileri ekipmanların kesinlikle yer değiştirilmesine izin vermiyor" deyince öfkelenen yönetmen, önce B.E.'ye sonra tüm ekibe hakaret etmeye başladı.ALKOL almaya devam eden yönetmen, daha sonra yapım sorumlusu A.T. ile tartışıp üzerine yürüyünce olay daha da büyüdü. Yönetmen Çağrı, ekibe küfür yağdırmaya devam edince durum idari yapımcı T.D.'ye iletildi. Ancak idari yapımcı, yönetmenin tarafını tuttu. Bu gelişme üzerine set çalışanları protesto için işi bıraktı. Bir gün sonra yapım ekibinin tamamının işlerine son verildi.