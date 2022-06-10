‘Eşimle Türk dizilerini çok seviyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncularıyla bir araya geldi. Eşi Cilia Flores ile Türk dizilerini çok sevdiklerini belirten Maduro, daha önceki yıllarda 'Diriliş Ertuğrul', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Payitaht Abdülhamid' dizilerini izlediklerini, bugünlerde ise 'Kuruluş Osman'ı seyrettiklerini ifade etti.'Kuruluş Osman'ın en favori dizileri olduğunu belirten Maduro, "Dizi, çok heyecan verici. Çok yakında Venezuela televizyonunda dizinin ilk gösterimini yapacağız" diye konuştu. Atv dizisi 'Destan'ı da izlemeleri için kendisine tavsiyede bulunulduğunu sözlerine ekleyen Venezuela Devlet Başkanı, "Yapım-yönetmenlik kapasitesiyle, oyunculuklarıyla, renklendirmesiyle Türk dizileri dünyada ilk sırada" dedi. Ziyaret sırasında kendisine börk şapka hediye edilen Maduro, Twitter hesabından 'Kuruluş Osman' ekibiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.