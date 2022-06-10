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Giriş Tarihi: 10.6.2022 12:59 Son Güncelleme: 10.6.2022 13:57

Skandal sözleri tepki çekmişti! Murat Övüç, hakim karşısında

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Skandal sözleri tepki çekmişti! Murat Övüç, hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, 2020 yılında İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘şu beyinsiz halktan çok sıkıldım', ‘cahil halk', ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum' cümleleriyle yanıt vermişti. Bu paylaşımın ardından Övüç'ün ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Övüç, “Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim bu linçi hak etmedim” dedi. İşte detaylar...

Fenomen Murat Övüç, İzmir'de 2020 yılında gerçekleşen büyük depremin ardından sosyal medyada kuaförde bakım yaptığı anları paylaştı. Bazı kişiler tarafından sertçe eleştirilen Övüç eleştirilere, "Cahil halk" sözleriyle cevap vermişti.

Murat Övüç hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"BU LİNCİ HAK ETMEDİM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Murat Övüç avukatıyla birlikte katıldı.

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Ülkemde deprem olmuş, bende 10 gün sonra kuaföre gittim linç edildim.Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim bu linci hak etmedim" dedi.

Murat Övüç'ün Avukatı, "Müvekkilinin söylediği sözler halka değil kendini eleştirenlere yöneliktir. Beraatını talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Skandal sözleri tepki çekmişti! Murat Övüç, hakim karşısında
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