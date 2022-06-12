Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir taksiye binmek isterken akıl almaz bir olay yaşadı! Yoldan geçen bir ticari taksiyi durduran oyuncu, Akatlar durağına gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre taksi şoförü kısa mesafe olduğu için ünlü oyuncuyu araçtan indirmek istedi. Hakan Yufkacıgil ise taksiciyi polise şikayet edeceğini söyledi. Yufkacıgil, taksiden inince plakanın fotoğrafını çekmek istedi ve bunun üzerine şoförle tartışmaya başladı. İkili arasında arbede yaşandı. Aldığı darbelerin etkisiyle kendisinden geçen oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yufkacıgil'in burnu kırıldı, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştu. Oyuncu, yaşananların ardından kendisini darp eden taksi şoföründen şikayetçi oldu.
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Ünlü oyuncuya kısa mesafe dayağı! Taksi şoförü Hakan Yufkacıgil’i hastanelik etti!