Bodrum’u domuzlar bastı

Bodrum sezonu açıldı. Ancak her yıl olduğu gibi dağda aç kalan yaban domuzları yine ilçeyi bastı. Başıboş domuz sürüsü nedeniyle vatandaşlar ve tatilciler korku dolu anlar yaşıyor. Son olarak domuzlara çarpmamak için kaza yapan bir genç kızın ölümden dönmesi vatandaşı öfkelendirdi.İş insanı Abdullah Gencal, Bodrum Belediyesi'ne ve yetkililere isyan etti: "Yüzlerce ihbara rağmen hiçbir şey yapılmıyor. 27 yaşında bir kadının yaşadığı kaza bile ilgilileri harekete geçirmedi. Ölümler olmadan kimse parmağını kıpırdatmayacak sanırım!"