Yurdal Sert eski eşi İvana Sert’e 4.5 milyon ödeyecek

İvana Sert ve iş adamı eski eşi Yurdal Sert, 2011 yılında boşanmıştı. Çiftin oğlunun velayeti İvana Sert'te kalırken tazminat olarak 400 bin TL ve aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar verilmişti.İvana Sert, oğlu Ateş'e verilen aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmişti. Mahkeme Yurdal Sert'in oğlu için eski eşine 9 bin 500 TL ödemesine karar vermişti. Taraflar davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi kararı bozarak tekrar aile mahkemesine gönderdi. İvana Sert ve Yurdal Sert arasındaki nafaka davası yeniden görülmeye başlandı.İvana Sert boşanmanın ardından 2012 yılında eski eşi Yurdal Sert'e mal rejimi davası açmıştı. Aile mahkemesinde görülen duruşmada, iş insanı Yurdal Sert'in eski eşi İvana Sert'e katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemesine karar verildi.