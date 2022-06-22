‘Artık bahşiş bırakmayacağız!’

Yaz sezonunun lüks rotalarından Bodrum'da, her zaman olduğu gibi yine aşırıya kaçan fiyatlar gündemde! Beach ve restoranlar, hizmet bedellerine yüzde 10'luk zam yaptı. İstanbul'daki popüler balık restoranlarının ardından Bodrum'da da servis uygulaması başladı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Yalıkavak'taki bir mekana giden 5 kişi, 16 bin 497 TL hesap ödedi, bunun bin 499 TL'si servis bedeliydi. Müşteriden hem kuver hem de en az yüzde 10'luk servis bedeli alan işletmeciler, adisyonları iyice kabarttı.Türkbükü'ndeki başka beach'te 4 kişilik gruba 5 bin 506 TL hesap çıkarıldı. Kişi başı bin TL'den fazla ödeyen grup, hesabın yüzde 12'sini yani 611 TL'sini servis bedeli adı altında cebinden çıkarmak zorunda kaldı. Diğer ünlü tatil noktalarında da yaşanan bu durum, memnuniyetsizliği de beraberinde getiriyor. Olması gerekenin kat be kat üstünde para ödeyen müşteriler, "Bu ücreti ödüyorsak bahşiş bırakmıyoruz" diye konuştu.