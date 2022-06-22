Ünlü iş insanı komşusuyla karakolluk oldu! Rezidansta 1 aydan beri...

Ünlü iş adamı Emin Hitay'ı oğlu Kerim Hitay İstanbul Beşiktaş'taki bir rezidansta ikamet ediyordu. 28 yaşındaki Eylül D. ise Hitay'ın aynı bloktaki komşusuydu. İddiaya göre genç yönetici, 1 aydır gün aşırı evinde parti veriyor, yüksek sesle müzik dinliyor ve kalabalık nedeniyle gürültü olmasına neden oluyordu.
PARTİ ŞİKÂYETİ
Rahatsızlığı nedeniyle site yönetimine durumunu ileten genç kadın, günler geçmesine rağmen uyarısının dikkate alınmadığını görünce, karakola başvurdu.
Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş adamı ise, genç kadının kendisinden rahatsız olduğunu bilmediğini, evinde parti vermediğini, müziği kendisi dinlediği için açtığını belirtti.
Komşusundan özür dileyen Hitay, uzlaşmak istediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.