Ünlü iş insanı komşusuyla karakolluk oldu! Rezidansta 1 aydan beri...

Ünlü iş adamı Emin Hitay'ı oğlu Kerim Hitay İstanbul Beşiktaş'taki bir rezidansta ikamet ediyordu. 28 yaşındaki Eylül D. ise Hitay'ın aynı bloktaki komşusuydu. İddiaya göre genç yönetici, 1 aydır gün aşırı evinde parti veriyor, yüksek sesle müzik dinliyor ve kalabalık nedeniyle gürültü olmasına neden oluyordu.