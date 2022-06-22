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Giriş Tarihi: 22.6.2022 07:45 Son Güncelleme: 22.6.2022 08:05

Ünlü iş insanı komşusuyla karakolluk oldu! Rezidansta 1 aydan beri...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü iş insanı komşusuyla karakolluk oldu! Rezidansta 1 aydan beri...

Ünlü iş adamı Emin Hitay'ın oğlu Kerim Hitay, komşusuyla karakolluk oldu. Golf Akademisi IGGA'nın genç başkanı Kerim Hitay, evinde gün aşırı verdiği partiler nedeniyle rezidanstaki komşuları tarafından şikâyet edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte ayrıntılar...

Ünlü iş adamı Emin Hitay'ı oğlu Kerim Hitay İstanbul Beşiktaş'taki bir rezidansta ikamet ediyordu. 28 yaşındaki Eylül D. ise Hitay'ın aynı bloktaki komşusuydu. İddiaya göre genç yönetici, 1 aydır gün aşırı evinde parti veriyor, yüksek sesle müzik dinliyor ve kalabalık nedeniyle gürültü olmasına neden oluyordu.

PARTİ ŞİKÂYETİ

Rahatsızlığı nedeniyle site yönetimine durumunu ileten genç kadın, günler geçmesine rağmen uyarısının dikkate alınmadığını görünce, karakola başvurdu.

Kerim Hitay'ın gürültüsü nedeniyle uyuyamadığını ve psikoloji olarak rahatsız hissettiğini belirten genç kadın, şikâyetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş adamı ise, genç kadının kendisinden rahatsız olduğunu bilmediğini, evinde parti vermediğini, müziği kendisi dinlediği için açtığını belirtti.

Komşusundan özür dileyen Hitay, uzlaşmak istediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ünlü iş insanı komşusuyla karakolluk oldu! Rezidansta 1 aydan beri...
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