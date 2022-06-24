Esra Erol’da 30 yıl sonra gerçekleşen mucize! Türkiye gözyaşlarına boğuldu...

Esra Erol'dab büyük bir merakla takip edilen Ömür Kurşun'un hikayesi izleyenleri yeniden gözyaşlarına boğdu. Ömür 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da Esra Erol'da kavuştu.
Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.
Esra Erol'da yürekleri yakan kavuşma! Baba-oğul 30 yıl sonra birbirini gördü, milyonlar gözyaşına boğuldu | Video
30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da Esra Erol'da programında kavuştu.