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Giriş Tarihi: 24.6.2022 12:04 Son Güncelleme: 24.6.2022 12:36

Esra Erol'da 30 yıl sonra gerçekleşen mucize! Türkiye gözyaşlarına boğuldu...

Esra Erol’da 30 yıl sonra gerçekleşen mucize! Türkiye gözyaşlarına boğuldu...

atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da programında 30 yıl sonra gerçekleşen mucize Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Yıllar önce evlatlık verilen Ömür Kurşun, 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da Esra Erol’da kavuştu. İşte o görüntüler...

Esra Erol'dab büyük bir merakla takip edilen Ömür Kurşun'un hikayesi izleyenleri yeniden gözyaşlarına boğdu. Ömür 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da Esra Erol'da kavuştu.

Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.


Esra Erol'da yürekleri yakan kavuşma! Baba-oğul 30 yıl sonra birbirini gördü, milyonlar gözyaşına boğuldu | Video





30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da Esra Erol'da programında kavuştu.

30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek ayaklarına kapandı. Dakikalarca birbirine sarılan baba oğul yılların hasretini gidermeye çalıştı. İzleyenleri de gözyaşlarına boğan o anlar Türkiye'nin gündeme oturdu.

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Esra Erol'da 30 yıl sonra gerçekleşen mucize! Türkiye gözyaşlarına boğuldu...
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