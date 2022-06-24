Esra Erol’da 30 yıl sonra gerçekleşen mucize! Türkiye gözyaşlarına boğuldu...

30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek ayaklarına kapandı. Dakikalarca birbirine sarılan baba oğul yılların hasretini gidermeye çalıştı. İzleyenleri de gözyaşlarına boğan o anlar Türkiye'nin gündeme oturdu.