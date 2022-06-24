‘Gel kızım 100 lira vereceğim’

İbrahim Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 'Kadınlar Matinesi' ile ikinci kez sahnedeydi.Hülya Avşar'a ithafen yazılan 'Hülya' adlı parçayı sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Tatlıses, "Hülya, haftada beş gün beni arıyor. 'Aramasana, bıktım' diyorum. 'Dostum değil misin, ararım' diyor. Hülya böyledir, candır, tektir, yardır, değerdir" diyerek Avşar Kızı'na olan sevgisinden bahsetti. Konseri dinlemeye gelenler arasında sanatçının eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızları Elif Ada da vardı.Konseri en ön sıradan hayranlıkla izleyen Elif Ada, babasının kendisini sahneye davet etmesi üzerine utangaç tavırlar sergiledi. Tatlıses kızını ikna etmek için, "Gel para vereceğim gel. 100 lira vereceğim, 200, 300... Yok mu arttıran?" diyerek herkesi güldürdü. 3.5 saat ayakta sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu.