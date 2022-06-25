Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de sezon finali!

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Şiva ve Volkan ayrıldı mı?

Geçtiğimiz hafta fenomen çift Şiva ve Volkan'ın ayrılığı programa damga vurdu. Etkisi hala süren Şiva ve Volkan ayrılığının perde arkasını da yayına gelen şok bir isim açığa çıkardı. Şiva'nın imzalattığı evlilik sözleşmesinde yer alan maddeye açıklık getiren Rabiye Hanım Şiva ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Artık geri dönüşü olmadığını ve 1 Temmuz için alınan nikah tarihinin iptal edildiğini açıklayan Rabiye Hanım Şiva ve Volkan aşkına son noktayı koydu.