Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın’ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...

Akın paylaşımına ise şu notu düştü:

"Oğul arka sokaklar dizisinde çalıştığı; anne sağlık problemlerinden Bodrum 'da olduğu için, çok özlem içeren ana oğul buluşması ...(Sesim çıkıyor tabii ki ama ses tonum iyi değil sadece bir yanlış anlaşılma olmasın)

İlker İnanoğlu ise paylaşımına, "Ana-oğul" mesajınu yazdı.