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Giriş Tarihi: 26.6.2022 09:40 Son Güncelleme: 26.6.2022 10:06

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın’ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir Bodrum'da yaşıyor. Arka Sokaklar dizisinde rol alan İlker İnanoğlu dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu annesinin yanında aldı. İnanoğlu, annesi Filiz Akın'ı ziyaret ederek hasret giderdi. Annesi Filiz Akın ile kavuşan İnanoğlu bu anları "Anne Oğul" notuyla takipçileriyle paylaştı. Filiz Akın'ın son hali ise hayranlarını üzdü.

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile buluştu. Filiz Akın'ın sesinin çıkamaması, konuşmakta zorlanması sevenlerini üzdü.

Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser rolünü oynayan İlker İnanoğlu, İstanbul'daki çekimler sebebi ile annesi Filiz Akın'ın yanına gidemiyordu.

Filiz Akın sevenlerini üzdü! Konuşmakta güçlük çektiği anları İlker İnanoğlu paylaştı | Video

İnanoğlu dizinin sezon finali yapmasının ardından annesinin yanına gitti.

Sağlık sorunları sebebi ile Bodrum'da yaşayan usta sanatçı ile oğluyla biraraya gelerek, hasret giderdi.

Bodum'da buluşan ana-oğul, biraraya geldikleri anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Görüntülerde Akın'ın sesinin çıkamaması, konuşmakta zorlanması sevenlerini üzdü.

Akın paylaşımına ise şu notu düştü:

"Oğul arka sokaklar dizisinde çalıştığı; anne sağlık problemlerinden Bodrum 'da olduğu için, çok özlem içeren ana oğul buluşması ...(Sesim çıkıyor tabii ki ama ses tonum iyi değil sadece bir yanlış anlaşılma olmasın)

İlker İnanoğlu ise paylaşımına, "Ana-oğul" mesajınu yazdı.

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Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...
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