İnsanlar etrafımı sarıp tebrik etti

Can Adalıer, son dönemin dikkat çeken genç yıldızlarından. Atv dizisi Yalnız Kurt'ta rol alan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren müzik ve sahne sanatları ile iç içe olmuş. Üniversite döneminde de tiyatro deneyimi yaşamış ve birçok oyunda rol almış.Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan Yalnız Kurt dizisinde yer almanın kendisin için büyük bir deneyim olduğunu anlatan oyuncu, "Ülkemizi geçmişte derinden etkilemiş bir problemi, halkımıza etkili şekilde anlatmak, böyle bir projeye dahil olabilmek, benim için onur verici" dedi.Rolüne hazırlanırken nasıl bir çalışma yaptığını da anlatan oyuncu, "Mutlaka her rol icracısı için kendi zorluklarını, problemlerini beraberinde getirir. Ben her zamankinden daha fazla çalışarak rolümü canlandırabildim" diye konuştu.Tanınır olduktan sonra insanlardan güzel yorumlar aldığını belirten oyuncu, şunları söyledi: "İnsanlar, beğenilerini ve övgülerini samimiyetle dile getiriyorlar, dostça tepkiler veriyorlar. Yanıma gelemeyen insanlar karşıdan gülümsüyorlar. Sadece sokakta değil sosyal medyadan da fazla sayıda tebrik ve övgü mesajları alıyorum."Çekimlerde yaşadığı ilginç anısını anlatan Adalıer, şöyle konuştu: "İlk bölümlerin çekimlerinde, senaryo gereği 50-60 kişilik bir topluluğa konuşma yapıyorum, ardından kalabalık alkışlıyor ve sahne bitiyor. Sahne bitiminde kostüm değiştirmek için oradan ayrılırken hitap ettiğim kalabalık etrafımı sardı ve konuşmam ile ilgili olarak sırayla elimi sıkıp tebrik etmeye başladılar, konuşmanın içeriği ile ilgili sorular sorudular. Oyuncu olarak bu tip hızlı geribildirimler ile dizi setinden ziyade tiyatroda daha sık karşılaşırız. Bu sebeple benim için beklenmedik ve ilginç bir anı oldu."Can Adalıer, çocukluğunda yaşadığı ve unutamadığı trajik bir anısından da bahsetti: "1999 Gölcük depremi çocukluğuma denk geldi. Bir çocuk için kavraması zor bir meseleydi. Doğanın gücü ve insanın kusurluluğunu gösteren bir olay olarak hafızamda yer etti. Yaşadığımız yer olan Bandırma merkez üssüne uzak olan bir yerleşim. Yakın çevremizde büyük kayıplar yaşanmadı ancak yüzbinlerce insanın hayatını kaybedip, milyonlarca kişinin olumsuz etkilenmiş olması ve bununla yüzleşmesi zor ve üzücüydü. Bu olay sebebiyle evdeki çoğu eşyamın duvara sabit olmasına ve binanın 2000 yılından sonra yapılmış olmasına özen gösteriyorum."