Kalbini değil saatini çaldı

İŞ insanı Fahri Okan Böke, sosyal medyada tanıştığı Nejla Ş. ile 21 Nisan'da Beşiktaş'taki lüks bir mekanda randevulaştı. İddiaya göre kadın, iş insanının pahalı saatini çok beğendiğini söyleyerek takmak istedi.Kadın bir süre sonra telefonla konuşacağını söyleyerek dışarı çıktı, sonra da aracına binip kaçtı. Böke, polis merkezine giderek 30 bin dolarlık lüks saatinin çalındığını iddia etti. Gözaltına alınan Nejla Ş., mekandan ayrılırken kolundaki saati unuttuğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.