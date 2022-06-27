Son dakika: Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu...

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in cenazesi Şişli Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber yakınları ve sanatçı dostları katıldı.
Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, dostları da onları teselli etmeye çalıştı.
OYUNCU HATİCE ASLAN "KIYMETİNİN BİLİNMEMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Arkadaşını kaybetmenin acısı içinde olduğunu söyleyen oyuncu Hatice Aslan, "Yakın arkadaşımdı. Osman Wöber İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü iken ben Ankara'dan buraya geldim. Çok şanslıyım. Onun müdürlüğü döneminde çok güzel işler yaptık.
Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden çok üzülüyorum. Osman'ın Ankara'ya gidiş sebebi burada şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Çok üzülüyorum, Osman çok sevdiğim bir insandı" dedi.
ABİDİN YEREBAKAN, "EN İYİ YOL ARKADAŞIYDI ACIMI TARİF EDEMİYORUM"
Osman Wöber ile birlikte aynı yapımda rol alan yunculardan biri olan Abidin Yerebakan ise, "Hayatımda tanıdığım en dürüst, en merhametli, en adaletli adamdı. En iyi dost, en iyi ağabey, en iyi yol arkadaşıydı.