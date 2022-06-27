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Giriş Tarihi: 27.6.2022 15:41 Son Güncelleme: 27.6.2022 16:48

Son dakika: Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu...

DHA
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika: Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu...

Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazesine uzun yıllar rol aldığı dizilerden birkaç oyuncunun katılması dikkat çekti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in cenazesi Şişli Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, dostları da onları teselli etmeye çalıştı.

Wöber'in yakın arkadaşlarından oyuncu Hatice Aslan, kıymetinin bilinmediğini, buna çok üzüldüğünü söyledi. Öte yandan, uzun yıllar rol aldığı Kurtlar Vadisi kadrosundan yalnızca birkaç kişinin cenaze namazına katıldığı görüldü.

OYUNCU HATİCE ASLAN "KIYMETİNİN BİLİNMEMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Arkadaşını kaybetmenin acısı içinde olduğunu söyleyen oyuncu Hatice Aslan, "Yakın arkadaşımdı. Osman Wöber İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü iken ben Ankara'dan buraya geldim. Çok şanslıyım. Onun müdürlüğü döneminde çok güzel işler yaptık.

Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden çok üzülüyorum. Osman'ın Ankara'ya gidiş sebebi burada şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Çok üzülüyorum, Osman çok sevdiğim bir insandı" dedi.

ABİDİN YEREBAKAN, "EN İYİ YOL ARKADAŞIYDI ACIMI TARİF EDEMİYORUM"

Osman Wöber ile birlikte aynı yapımda rol alan yunculardan biri olan Abidin Yerebakan ise, "Hayatımda tanıdığım en dürüst, en merhametli, en adaletli adamdı. En iyi dost, en iyi ağabey, en iyi yol arkadaşıydı.

İnsanları, hayvanları, dünyayı seven, kimsenin hakkına tenezzül etmeyen, inanılmaz bir adamdı. Rabbim onu cennetine alır İnşallah. Acımı tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.

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Son dakika: Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu...
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