Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan Cüneyt Arkın ile ilgili duygusal paylaşım! Mehmet Bozdağ: İyi ki yollarımız kesişti!

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun vefatının ardından birçok siyasetçi ve ünlü isim taziye mesajları yayınladı.
KURULUŞ OSMAN'IN YAPIMCISINDAN DUYGU YÜKLÜ PAYLAŞIM!
Taziye mesajı yayınlayan ünlü isimlerden biri de Arkın'ın son olarak ekranlara çıktığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ oldu. Bozdağ, Arkın'la ilgili duygu yüklü bir paylaşım yaptı.
Kuruluş Osman'ın yapımcısından Cüneyt Arkın ile ilgili duygusal paylaşım! Mehmet Bozdağ: İyi ki yollarımız kesişti! | Video
"GURUR DUYDUK"
Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın usta ismi, çocukluğumuzun kahramanı Cüneyt Arkın ile Kuruluş Osman dizimizde beraber olduk. Dizimizde canlandırdığı Ak Sakallılar'ın lideri karakteriyle Cüneyt Ağabeyi tekrar ekran başında izlemekten gurur duyduk"
"İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ"
Ayrıca Bozdağ, "İyi ki yollarımız kesişti, kendisinden çok şey öğrendik. Türk milletine olan aşkı, çalışma azmi, bilgisi ve nezaketiyle yolumuza rehber oldu. Sevgili #CüneytArkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hayat verdiğin karakterler ile her daim hafızalarda ve gönüllerde olmaya devam edeceksin" ifadelerini kullandı.
Ünlü yapımcı attığı tweetin ardından bir paylaşım daha yaparak, "Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk" dedi.