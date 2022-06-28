Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan Cüneyt Arkın ile ilgili duygusal paylaşım! Mehmet Bozdağ: İyi ki yollarımız kesişti!

"İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ"

Ayrıca Bozdağ, "İyi ki yollarımız kesişti, kendisinden çok şey öğrendik. Türk milletine olan aşkı, çalışma azmi, bilgisi ve nezaketiyle yolumuza rehber oldu. Sevgili #CüneytArkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hayat verdiğin karakterler ile her daim hafızalarda ve gönüllerde olmaya devam edeceksin" ifadelerini kullandı.

Ünlü yapımcı attığı tweetin ardından bir paylaşım daha yaparak, "Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk" dedi.