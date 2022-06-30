‘Çocuklarınızı çok sevin ama eşinizi ihmal etmeyin’

Cüneyt Arkın, 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitapta evliliğini, sanat hayatını ve aile yaşantısını samimiyetle anlatmıştı. Usta sanatçı, eşi Betül Cüreklibatır'a olan bağlılığından şu sözlerle bahsetmişti: "Evlilikte aşk bir süre sonra yerini büyük bir sevgiye bırakıyor. Onsuz var olamıyorsunuz. Betül bana gözü gibi baktı. Benim yanımda olmadığında onu çok özlüyorum."Kitapta gençlere mesaj veren Arkın, "Çocuklarınızı çok sevin ama birbirinizi de ihmal etmeyin" sözleriyle önem verilmesi gereken noktalardan birinin altını çizmişti. Kitapta, çocuklarına en büyük hediyenin sevgi dolu bir ailede büyümek olduğunu her zaman hissettirdiğini anlatan sanatçı, yaşamı boyunca hiçbir zaman abartıya kaçmadığını ve çocuklarına da bunu öğütlediğini, gösterişten uzak durduklarını, mutluluğu şatafatta ve lükste değil aile içindeki huzurda bulduklarını belirtiyor. Gençlere sevgi, saygı ve hoşgörü içinde ilişkilerini sürdürmeyi öneren Arkın, iyi bir evliliğin temelinde anlayış olduğuna şu sözlerle değinmişti: "Mutlu evliliğin sırrı bence karşılıklı anlayış içinde olmak. Böylece uyum içerisinde mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz."