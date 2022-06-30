Haberler Günaydın Haberleri Seneye ailemle Türkiye’deyiz
Giriş Tarihi: 30.6.2022

Seneye ailemle Türkiye’deyiz

Seneye ailemle Türkiye’deyiz

Dünyaca ünlü manken Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar dergisinin eylül ayı kapağının çekimleri için Türkiye’ye geldi. Brezilyalı model, “Marmaris cennet gibi. Seneye ailemi de alıp buraya tatile geleceğim” dedi

Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye bu kez tatil için değil, iş için geldi. Harper's Bazaar dergisinin eylül ayı kapağının çekimleri için ülkemize gelen mankene 20 yıllık arkadaşı Steward Shining eşlik ediyor. Daha önce defalarca İstanbul'a geldiğini söyleyen Ambrosio, "Marmaris cennet gibi, bayıldım. Seneye ailemi de alıp buraya tatile geleceğim" dedi.

'KAÇ SAYFA OLACAK?'
Çekimlerden arta kalan zamanda denizin ve güneşin tadını çıkaran model, eğlenceli günler geçiriyor. Bu arada çekimlerde o kadar çok fotoğraf çekildi ki, Ambrosio, Harper's Bazaar dergisi yayın yönetmeni Gülen Yelmen'e "Bu kadar fazla fotoğrafla acaba kaç sayfa yapacaksınız" diye takıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Seneye ailemle Türkiye’deyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA