Seneye ailemle Türkiye’deyiz

Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye bu kez tatil için değil, iş için geldi. Harper's Bazaar dergisinin eylül ayı kapağının çekimleri için ülkemize gelen mankene 20 yıllık arkadaşı Steward Shining eşlik ediyor. Daha önce defalarca İstanbul'a geldiğini söyleyen Ambrosio, "Marmaris cennet gibi, bayıldım. Seneye ailemi de alıp buraya tatile geleceğim" dedi.Çekimlerden arta kalan zamanda denizin ve güneşin tadını çıkaran model, eğlenceli günler geçiriyor. Bu arada çekimlerde o kadar çok fotoğraf çekildi ki, Ambrosio, Harper's Bazaar dergisi yayın yönetmeni Gülen Yelmen'e "Bu kadar fazla fotoğrafla acaba kaç sayfa yapacaksınız" diye takıldı.