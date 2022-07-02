‘Karımı aldatmadım sette öpüşme provası yapıyorduk’

Evli ve iki çocuk babası olan 66 yaşındaki oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken objektiflere yakalanmıştı. Bu olay sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Levent, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.Ünlü oyuncu hakimliğe sunduğu başvuru dilekçesinde; basına sızan fotoğrafların montajlanmış olduğunu, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi. Tamer Levent, haberlerde eşini aldatıyormuş gibi anıldığını ancak gerçeğin böyle olmadığını ifade etti. Ancak mahkeme oyuncunun bu talebini reddetti.