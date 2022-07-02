Ünlü şarkıcı Fatih Ürek trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

56 yaşındaki Ürek, ''Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası. Şirketin arabası kendi arabam değil, maddi hasar oluştu gördüğünüz gibi. Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok. Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi'' dedi.