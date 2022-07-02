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Giriş Tarihi: 2.7.2022 11:20 Son Güncelleme: 2.7.2022 11:51

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gün Bodrum'da sahneye çıkmadan önce trafik kazası geçirdi. Fatih Ürek, Gölköy mevkiinde arabasıyla başka bir araca çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Ürek, muhabirlere olayı anlattı ve, "Ufak bir kaza geçirdim, yol kenarında bekleyen bir kadın sürücüye arkadan vurdum. Biraz hasar var ama korkulacak bir şey yok" diye konuştu. Taksiyle evine dönen Ürek'in otomobili çekici ile kaza yerinden alınarak otoparka çekildi. İşte kazanın ilk görüntüleri...

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, her hareketiyle adından söz ettiriyor, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vuruyor. Uzun süredir görme bozukluğu yaşayan ve geçen ay ameliyat masasına yatan ünlü isim, "Uzun süredir gözlerimle ilgili problemim vardı. Neredeyse kördüm diyebilirim. Sağ gözümden ameliyat oldum. Harika geçen bir akıllı mercek operasyonu oldu" açıklamasını yapmıştı.

SLİP MAYOLU POZUNDAN UTANDI

Ürek, operasyondan günler sonra '2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Cem Yılmaz'ın teknesinde slip mayosuyla görüntülenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu hakkında konuşan Fatih Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilememişti.

"BİR DE KARNIMI İÇERİ ÇEKMİŞİM"

Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim" ifadelerini kullanmıştı.

Sonrasında bu fotoğrafın nerede çekildiğini anlatan ünlü isim, "Çekildiğimden haberim yoktu. Olsa zaten poz verirdim, görünce de şaşırmıştım. Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce" diye konuşmuştu.

GÖRÜNMEZ KAZA

Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan ve tatil sezonunu açan Fatih Ürek, önceki gece Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına olayı anlattı.

56 yaşındaki Ürek, ''Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası. Şirketin arabası kendi arabam değil, maddi hasar oluştu gördüğünüz gibi. Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok. Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi'' dedi.

TAKSİYLE EVİNE DÖNDÜ

Basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Fatih Ürek, taksi ile evinin yolunu tuttu. Şarkıcının hasar gören arabası daha sonra çekici ile kaza yerinden alınarak otoparka çekildi.

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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
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