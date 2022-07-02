Ünlü şarkıcı Fatih Ürek trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, her hareketiyle adından söz ettiriyor, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vuruyor. Uzun süredir görme bozukluğu yaşayan ve geçen ay ameliyat masasına yatan ünlü isim, "Uzun süredir gözlerimle ilgili problemim vardı. Neredeyse kördüm diyebilirim. Sağ gözümden ameliyat oldum. Harika geçen bir akıllı mercek operasyonu oldu" açıklamasını yapmıştı.
SLİP MAYOLU POZUNDAN UTANDI
Ürek, operasyondan günler sonra '2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Cem Yılmaz'ın teknesinde slip mayosuyla görüntülenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu hakkında konuşan Fatih Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilememişti.
Sonrasında bu fotoğrafın nerede çekildiğini anlatan ünlü isim, "Çekildiğimden haberim yoktu. Olsa zaten poz verirdim, görünce de şaşırmıştım. Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce" diye konuşmuştu.
GÖRÜNMEZ KAZA
Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan ve tatil sezonunu açan Fatih Ürek, önceki gece Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına olayı anlattı.
56 yaşındaki Ürek, ''Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası. Şirketin arabası kendi arabam değil, maddi hasar oluştu gördüğünüz gibi. Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok. Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi'' dedi.