Destan’ın yıldızı kariyerinin başında büyük şok yaşamış! O anıyı artık gülerek hatırlıyor ama...!

Giriş yapamadık. Hava karanlıktı ve çok serindi. Yeterince koruyucu kıyafetlerimiz ve yatacak yerimiz yoktu. Tanımadığımız bir yerdeydik. Biz de sahile gittik, o yorgunlukla kumların üstüne uzandık, üşüyerek günün doğmasını bekledik. Aslında bayağı sefil olmuştuk. Ama gündoğumu o kadar güzeldi ki hepsini unuttuk. Ve gökyüzünün keyfini çıkardık."