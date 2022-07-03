Haberler Günaydın Haberleri Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Yeni saç rengine beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 3.7.2022 13:33 Son Güncelleme: 3.7.2022 15:16

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Yeni saç rengine beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Yeni saç rengine beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. Terzioğlu ve sevgilisi şimdilerde evlilik planları yapıyor. Son olarak dijital bir platformda 'Güzelliğin Portresi' adlı film ile seyirci karşısına çıkan Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi. Saçlarını boyatan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni imajı...

Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile uzun süre aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi sona ermişti. Ünlü çift ayrılık kararı almıştı.

Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, ünlü şarkıcı Sıla ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu ise, daha sonra gönlünü 38 yaşındaki spor hocası Umut Duygu'ya kaptırmıştı.

Akabinde uzun süredir birlikte olan sevgililerden Burçin Terzioğlu'nun parmağındaki yüzük dikkat çekmişti. Meğer çiftin evlilik planları yaptıkları ortaya çıkmıştı.

SAÇLARINI TURUNCUYA BOYADI
En son Netflix'te yayınlanan Güzelliğin Portresi adlı film ile seyirci karşısına çıkan Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu saçlarını turuncuya boyattı.

Ünlü oyuncuya sosyal medya hesabı Instagram'dan yorum yağdı. 42 yaşındaki güzel oyuncuya, "Çok yakışmış" yorumları yağdı.

İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni imajı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Yeni saç rengine beğeni yağdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA