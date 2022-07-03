Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Yeni saç rengine beğeni yağdı!

Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile uzun süre aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi sona ermişti. Ünlü çift ayrılık kararı almıştı.
Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, ünlü şarkıcı Sıla ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu ise, daha sonra gönlünü 38 yaşındaki spor hocası Umut Duygu'ya kaptırmıştı.
SAÇLARINI TURUNCUYA BOYADI
En son Netflix'te yayınlanan Güzelliğin Portresi adlı film ile seyirci karşısına çıkan Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu saçlarını turuncuya boyattı.
Ünlü oyuncuya sosyal medya hesabı Instagram'dan yorum yağdı. 42 yaşındaki güzel oyuncuya, "Çok yakışmış" yorumları yağdı.
İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni imajı...