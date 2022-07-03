Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Yeni saç rengine beğeni yağdı!

Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, ünlü şarkıcı Sıla ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu ise, daha sonra gönlünü 38 yaşındaki spor hocası Umut Duygu'ya kaptırmıştı.