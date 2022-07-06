Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Haberler: Songül Karlı dolandırıldığını iddia etmişti! Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü’yle ilgili flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:39 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:57

Son Dakika Haberler: Songül Karlı dolandırıldığını iddia etmişti! Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü’yle ilgili flaş gelişme!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika Haberler: Songül Karlı dolandırıldığını iddia etmişti! Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü’yle ilgili flaş gelişme!

Magazin gündemi bu son dakika haberini konuşuyor. Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı. 5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendine yaşattıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı. Sanatçı Songül Karlı'nın kendisini milyonlarca lira dolandırdığı yönünde şikayet ettiği eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında flaş karar.

Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU
Bir önce ki celse ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ali Barbaros Ataç hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

KARAR VERİLDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

BERAAT ETTİLER
Songül Karlı'nin eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırma eylemini gerçekleştirdiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Diğer sanıklar Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç'ın aynı gerekçeyle beraatına karar verildi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Songül Karlı dolandırıldığını iddia etmişti! Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü’yle ilgili flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA