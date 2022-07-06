Son Dakika Haberler: Songül Karlı dolandırıldığını iddia etmişti! Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü’yle ilgili flaş gelişme!

Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU
Bir önce ki celse ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
KARAR VERİLDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.
BERAAT ETTİLER
Songül Karlı'nin eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırma eylemini gerçekleştirdiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Diğer sanıklar Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç'ın aynı gerekçeyle beraatına karar verildi.