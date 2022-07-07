Son dakika: Dünyaca ünlü oyuncu James Caan hayatını kaybetti!

Son Dakika: 'Godfather' (Baba) filminde Sonny Corleone karakterine hayat vererek akıllara kazınan dünyaca ünlü aktör James Caan'dan hayranlarını üzen haber geldi. James Caan, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ!
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.
BİRÇOK ÖDÜLÜN DE SAHİBİ OLDU
Amerikalı ünlü oyuncu Caan, 1970'ler boyunca Hollywood'un aranan isimleri arasında başında geliyordu. Aktör, 2000'li yıllara kadar aktörlük yapmaya devam ederken kariyerinde Oscar, Emmy ve dört Altın Küre Ödülü'ne değer görüldü.
JAMES CAAN KİMDİR?
James Edmund Caan ( /kɑːn/ KAHN ; 26 Mart 1940 - 6 Temmuz 2022) dört Altın Küre, bir Emmy ve bir Oscar da dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterilen Amerikalı bir aktördü. Caan, 1978'de Hollywood Walk of Fame'de bir sinema yıldızı ile ödüllendirildi.
Howard Hawks'ın El Dorado (1966), Robert Altman'ın Countdown (1967) ve Francis Ford Coppola'nın The Rain People (1969) filmlerindeki ilk rollerinden sonra, The Godfather'daki (1972) Sonny Corleone rolüyle öne çıktı. Bu rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre'ye aday gösterildi.
Caan, Brian'ın Şarkısı (1971), Cinderella Liberty (1973), The Gambler (1974), Rollerball (1975), A Bridge Too Far (1977) ve Alan J. Pakula'nın Comes a Horseman (1978), Hırsız (1981), Gardens of Stone (1987), Ölüm Kitabı (1990), Dick Tracy (1990), Bottle Rocket (1996), The Yards (2000), Dogville (2003), ve Elf (2003) gibi filmlerde yer aldı.
New York'ta Neighborhood Playhouse Tiyatro Okulu'ndan mezun olmasının ardından Caan, oyunculük hayatına Dokunulmazlar gibi televizyon dizileri ile başladı. Aldığı ilk önemli rol, bir caniyi canlandırdığı gerilim filmi Lady in Cage (1964). 1967'de Caan, El Dorado 'da John Wayne ile birlikte oynadı. İlk olumlu eleştirilerini 1969 yılında , beyin engelli bir futbolcuyu canlandırdığı, Francis Ford Coppola'nın yönettiği The Rain People ile aldı. Bundan birkaç yıl sonra Coppola, Baba (The Godfather) filmindeki Sonny Corleone rolü için Caan'ı seçti. Caan, bu filmden sonra çok büyük kitlelerce tanınan bir oyuncu konumuna gelmesinin yanı sıra bu film, ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığını getirdi.
Caan, 1973'ten 1982'ye dek birçok sinema filminde rol aldı. 'Mafya oyuncusu' yaftasından kurtulmak için çok çeşitli karakterlere hayat verdi. İlk ve tek yönetmenlik denemesini 1980 yılında, tanık koruma programındayken kaybolan oğlunu arayan bir babanın hikâyesinin anlatıldığı Hide In Plain Sight filmi ile gerçekleştirdi. Film olumlu eleştiriler alsa da gişelerde umduğunu bulamadı. 1981 yılında Caan, Michael Mann'in yönettiği Thief filminde başrol oynadı. Profesyonel bir hırsızı canlandırdığı bu film, film noir klasikleri arasına girmeyi başardı. 1982'den 1987'ye kadar hiçbir filmde rol almadı. 1987'de Vietnam Savaşı'nın konu edildiği, Francis Ford Coppola tarafından yönetilen Gardens of Stone filminde rol aldı.
1988 ile 1990 yılları arasında Caan, Alien Nation, Dick Tracy, Misery gibi popüler filmlerde rol aldı. 1992'de Honeymoon in Vegas filminde Nicolas Cage ve Sarah Jessica Parker ile başrolleri paylaştı. Oynadığı diğer filmlerden bazıları Eraser (1996), Mickey Blue Eyes (1999), The Yards (2000), City of Ghosts (2002), Dogville (2003) ve Elf (2003).