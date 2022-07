Son dakika: Dünyaca ünlü oyuncu James Caan hayatını kaybetti!

JAMES CAAN KİMDİR?

James Edmund Caan ( /kɑːn/ KAHN ; 26 Mart 1940 - 6 Temmuz 2022) dört Altın Küre, bir Emmy ve bir Oscar da dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterilen Amerikalı bir aktördü. Caan, 1978'de Hollywood Walk of Fame'de bir sinema yıldızı ile ödüllendirildi.

Howard Hawks'ın El Dorado (1966), Robert Altman'ın Countdown (1967) ve Francis Ford Coppola'nın The Rain People (1969) filmlerindeki ilk rollerinden sonra, The Godfather'daki (1972) Sonny Corleone rolüyle öne çıktı. Bu rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre'ye aday gösterildi.

Caan, Brian'ın Şarkısı (1971), Cinderella Liberty (1973), The Gambler (1974), Rollerball (1975), A Bridge Too Far (1977) ve Alan J. Pakula'nın Comes a Horseman (1978), Hırsız (1981), Gardens of Stone (1987), Ölüm Kitabı (1990), Dick Tracy (1990), Bottle Rocket (1996), The Yards (2000), Dogville (2003), ve Elf (2003) gibi filmlerde yer aldı.

New York'ta Neighborhood Playhouse Tiyatro Okulu'ndan mezun olmasının ardından Caan, oyunculük hayatına Dokunulmazlar gibi televizyon dizileri ile başladı. Aldığı ilk önemli rol, bir caniyi canlandırdığı gerilim filmi Lady in Cage (1964). 1967'de Caan, El Dorado 'da John Wayne ile birlikte oynadı. İlk olumlu eleştirilerini 1969 yılında , beyin engelli bir futbolcuyu canlandırdığı, Francis Ford Coppola'nın yönettiği The Rain People ile aldı. Bundan birkaç yıl sonra Coppola, Baba (The Godfather) filmindeki Sonny Corleone rolü için Caan'ı seçti. Caan, bu filmden sonra çok büyük kitlelerce tanınan bir oyuncu konumuna gelmesinin yanı sıra bu film, ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığını getirdi.