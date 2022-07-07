SON DAKİKA HABERİ: GÜNAY GİRİK'E UZAKLAŞTIRMA KARARI

Günay Girik için toplamda 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyleyen Avukat Emekdar, "Günay Bey ayrıca kamuoyuna yaptığı her açıklamada Fatma Hanım'ın mal varlığından hiçbir beklentisi olmadığı şeklinde gerçek dışı beyanlarda bulunmakla birlikte merhumun vefatının ardından hemen tereke davasını açmış, Fatma Girik'in kız kardeşi Müesser Hanım ile 96 yaşındaki annesi Münevver Hanım'ın resmi ikametgahı olan Bodrum'daki evde yapılan keşif esnasında Günay Bey, 96 yaşındaki Münevver Hanım'ın sağlık durumunun kritik olmasını hiçe sayarak, evin boşaltılarak mühürlenmesini ve kapatılmasını talep etmiştir. Bu talebe tepki göstermemiz üzerine Günay Bey, telefonuyla avukatıyla görüşmüş, sonrasında talebinden vazgeçtiğini beyan etmiştir. İlerleyen süreçte evde çalışan bakıcı dahil olmak üzere Müesser Hanım ve Ahu Hanım'la kendisinin ortak tanıdıklarına haber göndererek, gelip eve yerleşeceğini, gerekirse çilingir marifetiyle eve gireceğini beyan etmesi üzerine tarafımızca Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştır. Günay Girik'le ilgili bu talebimiz mahkemece kabul edilerek, ilk talebimizde 1 ay, ikinci uzatma talebimizde 2 ay olmak üzere toplamda 3 ay uzaklaştırma kararı verilmiştir. Günay Bey'in bu vasiyetnamenin içeriğinden daha öncesinde haberi vardır. Bu sebeple de Fatma Hanım'ın vefatı sonrasında yeğeni Ahu Hanım hakkında başlattığı karalama kampanyasıyla, Ahu Hanım'ı hedef olarak gösterdiği, yapmış olduğu tüm açıklamalarından ve eylemlerinden anlaşılmaktadır. Bugüne kadar müvekkilim Ahu Turanlı'ya karşı atılan iftiralar ve yaşanan bu itibar suikastının de ayrıca yargıya taşınarak hesabının sorulacağının da bilinmesini istiyoruz" dedi.