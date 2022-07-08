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Giriş Tarihi: 8.7.2022

Günaydın’la bayram coşkusu

Günaydın’la bayram coşkusu

Sanat dünyasının ünlüleri, evlerini GÜNAYDIN’a açtı. Eşleri ve çocuklarıyla birlikte objektifimize poz veren ünlülerle, keyifli bayram röportajları yaptık

TOLGAHAN SAYIŞMAN/ ALMEDA ABAZİ
Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi çifti çocukları Efehan ve Alina ile mutlu yuvalarını açıp samimi itiraflarda bulundu. Ünlü çifte sorduk: "Evde otorite kim?", "Kim evhamlı, kim daha sakin?"



FETTAH CAN/ CANSU KURTCU
Fettah Can-Cansu Kurtcu çifti, ikizleri Vera ve Oğul ile Alaçatı'daki yazlıklarının kapılarını açtı. Birbirinden eğlenceli pozlar veren aile, müzikten özel hayatlarına kadar her şeyi GÜNAYDIN'a anlattı.



AZRA AKIN/ ATAKAN KORU
Azra Akın-Atakan Koru ikilisi, oğulları Demir ile bayramı Edirne'de geçirecek. Akın, evlendikten sonra değişen hayatını, evliliğini ve ilk annelik deneyimini paylaştı.



CEREN-EMİR BENDERLİOĞLU
Ceren-Emir Benderlioğlu çifti, minik kızları Nur ile objektifimizin karşısına geçti. Oyuncu çift, işlerinde birbirlerine verdikleri desteği, kızları olduktan sonra değişen hayatlarını anlattı.



AYÇA ERTURAN/ OĞULCAN KIRCA
Ayça Erturan-Oğulcan Kırca çifti, kızları Nova ile değişen hayatlarını anlattı. Yaz aylarını karavanlarında geçiren çift, hem evlilikleri hakkında konuştu, hem de eğlenceli pozlar verdi.

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Günaydın’la bayram coşkusu
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