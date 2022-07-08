Günaydın’la bayram coşkusu

Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi çifti çocukları Efehan ve Alina ile mutlu yuvalarını açıp samimi itiraflarda bulundu. Ünlü çifte sorduk: "Evde otorite kim?", "Kim evhamlı, kim daha sakin?"Fettah Can-Cansu Kurtcu çifti, ikizleri Vera ve Oğul ile Alaçatı'daki yazlıklarının kapılarını açtı. Birbirinden eğlenceli pozlar veren aile, müzikten özel hayatlarına kadar her şeyi GÜNAYDIN'a anlattı.Azra Akın-Atakan Koru ikilisi, oğulları Demir ile bayramı Edirne'de geçirecek. Akın, evlendikten sonra değişen hayatını, evliliğini ve ilk annelik deneyimini paylaştı.Ceren-Emir Benderlioğlu çifti, minik kızları Nur ile objektifimizin karşısına geçti. Oyuncu çift, işlerinde birbirlerine verdikleri desteği, kızları olduktan sonra değişen hayatlarını anlattı.Ayça Erturan-Oğulcan Kırca çifti, kızları Nova ile değişen hayatlarını anlattı. Yaz aylarını karavanlarında geçiren çift, hem evlilikleri hakkında konuştu, hem de eğlenceli pozlar verdi.