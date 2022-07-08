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Giriş Tarihi: 8.7.2022 07:00 Son Güncelleme: 8.7.2022 07:56

İhanetin belgelerini topladı! Ünlü çift boşanıyor! Eşini arkadaşıyla aldatmıştı...

İhanetin belgelerini topladı! Ünlü çift boşanıyor! Eşini arkadaşıyla aldatmıştı...

Raif Dinçkök ile 19 yıllık eşi Esra Hanım'ın evliliğinin üzerine, 10 yılın ardından 2020'de ikinci kez kara bulutlar çöktüğünü ilk bu köşede okumuştunuz.

Raif Bey, 12 yıl önceki gibi eşini ikna edip barışmak için iki yıldır çok çabalasa da; bu kez eşini, arkadaşı Ebru İpekçi ile aldattığı için sonuç alamamıştı. Eşinin bu ihanetini hazmedemeyen ve Nuh deyip peygamber demeyen Esra Hanım, boşanma davası da açmamıştı. Hal böyle olunca, herkesin içinde tekrar barışabileceklerine dair bir umut vardı.

Ancak öğrendim ki; Esra Hanım sonunda mahkemenin yolunu tutmuş ve boşanma davasını açmış. Esra Hanım'ın, eşinin tüm çapkınlıklarını, belgesiyle mahkemeye sunduğu ve çok yüklü bir tazminat istediği konuşuluyor.

Ülkemizin en büyük şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı olan Raif Bey, bakalım 'Boşanırken rekor tazminat ödeyen erkekler' sıralamasında kaçıncı olacak?

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İhanetin belgelerini topladı! Ünlü çift boşanıyor! Eşini arkadaşıyla aldatmıştı...
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