İhanetin belgelerini topladı! Ünlü çift boşanıyor! Eşini arkadaşıyla aldatmıştı...

Raif Bey, 12 yıl önceki gibi eşini ikna edip barışmak için iki yıldır çok çabalasa da; bu kez eşini, arkadaşı Ebru İpekçi ile aldattığı için sonuç alamamıştı. Eşinin bu ihanetini hazmedemeyen ve Nuh deyip peygamber demeyen Esra Hanım, boşanma davası da açmamıştı. Hal böyle olunca, herkesin içinde tekrar barışabileceklerine dair bir umut vardı.